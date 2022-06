Automobilbranche: War es das?

Die beiden neuen Fabriken in Grünheide, Berlin und Austin, Texas, sind noch kaum eingeweiht, da stockt die Produktion bereits - wegen Schwierigkeiten in der Lieferkette. Für Elon Musk ist das ein "absoluter Albtraum". In den neuen Elektroautowerken von Tesla in Grünheide nahe Berlin und Austin im US-Bundesstaat Texas werden derzeit "Milliarden von Dollar" verloren, so Firmenchef Elon Musk. In einem… Hier weiterlesen