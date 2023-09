Automatische Datenverarbeitung: Experten sehen Potenzial für Kursanstieg auf 240,50 EUR

Die Aktie von Automatic Data Processing wird derzeit von Analysten als unterbewertet betrachtet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 240,50 EUR mit einem Potenzial zur Steigerung um +1,43% vom aktuellen Preis.

• Am 01.09.2023 erwartete Entwicklung: +0,45%

• Guru-Rating bleibt stabil bei 2,90

• Positive Einschätzung durch 15% der beteiligten Analysten

In den letzten fünf Handelstagen hat Automatic Data Processing eine neutrale Entwicklung hingelegt und am gestrigen Tag ein Plus von +0,45% verzeichnet. Die jüngste Kursentwicklung bestärkt die Meinung unter Bankanalysten über das bisher ungenutzte Potential dieser Aktie.

Das aktuelle mittelfristige Kursziel liegt laut dem Durchschnitt der Bankanalysten bei 240,50 EUR und damit höher als der gegenwärtige Preis. Eine positive Prognose teilen dabei allerdings nicht alle Experten...