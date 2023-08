Automatische Datenverarbeitung: Analysten sehen Kurspotential von +1,37%

Die Aktie der Automatischen Datenverarbeitung ist nach Ansicht von Bankanalysten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel beträgt 227,44 EUR und bietet damit ein Kurspotenzial von +1,37%. Die jüngste positive Entwicklung teilen jedoch nicht alle Experten.

• Automatische Datenverarbeitung mit -1,34% am 31.07.2023

• Mittelfristiges Kursziel bei 227,44 EUR

• Guru-Rating bleibt bei 2,95

Am gestrigen Handelstag verlor die Aktie der Automatischen Datenverarbeitung (-1,34%) an Wert. In den vergangenen fünf Handelstagen stieg sie um +2,82%. Der Markt scheint also relativ optimistisch zu sein.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel der Bankanalysten für die Aktie liegt bei 227,44 EUR. Momentan empfehlen zwei Experten einen Kauf und einer sieht das Potenzial als “Kauf” an. Mehrheitlich werden die Anteile gehalten (13) oder es...