Automatic Data Processing, ist immer für eine Überraschung gut!

Die Automatic Data Processing weist eine Dividendenrendite von 2,4 Prozent auf, was 2,8 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "IT-Dienstleistungen" verzeichnet eine durchschnittliche Dividendenrendite von 5 Prozent. Diese Zahlen deuten darauf hin, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Investitionen eher unrentabel ist und von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich bei Automatic Data Processing in den letzten Wochen eine positive Veränderung. Dies deutet darauf hin, dass die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien sich in eine positive Richtung entwickelt hat, was als "Gut" bewertet wird. Trotzdem gab es eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was ebenfalls positiv bewertet wird. Insgesamt erhält Automatic Data Processing für diese Stufe daher ein "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Automatic Data Processing diskutiert. Allerdings hat sich in den letzten ein bis zwei Tagen die Stimmung etwas gedreht, und es werden vermehrt negative Themen diskutiert. Auf dieser Basis wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft, obwohl tiefergehende Analysen ergeben haben, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Automatic Data Processing insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

In technischer Hinsicht zeigt sich, dass die Automatic Data Processing derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) des Wertes verläuft in Höhe von 231,24 USD, während der Kurs der Aktie (238,24 USD) um +3,03 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 232,16 USD, was einer Abweichung von +2,62 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich hieraus ebenfalls die Einstufung als "Neutral".

