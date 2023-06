Automatic Data Processing: Mittelfristiges Kursziel bei 211,31 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Automatic Data Processing":

Die Experten auf dem Finanzmarkt sind der Meinung, dass die Aktie von Automatic Data Processing unterbewertet ist. Das mittelfristige Kursziel von 211,31 EUR liegt um +4,46% höher als der aktuelle Preis.

• Am 16.06.2023 stieg die Aktie von Automatic Data Processing um +0,16%

• Das mittelfristige Kursziel des Unternehmens beträgt 211,31 EUR

• Das Guru-Rating wurde von 2,95 auf ebenso hohe Bewertung angehoben

Gestern konnte eine positive Entwicklung am Markt für Automatic Data Processing verzeichnet werden (+0,16%). In den letzten fünf Handelstagen hat sich ein positiver Trend ergeben und somit eine Woche mit einer Summe von +1,36%. Die Stimmungslage im Markt scheint derzeit also vergleichsweise optimistisch zu sein.

Es bleibt abzuwarten ob das Ergebnis für die Analysten überraschend war. Jedoch ist ihre Einschätzung klar:

Das...