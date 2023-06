Automatic Data Processing: Kursziel von Bankanalysten

Weitere Suchergebnisse zu "Automatic Data Processing":

Die Aktie von Automatic Data Processing verzeichnete gestern am Finanzmarkt eine positive Entwicklung in Höhe von +2,22%. In den vergangenen fünf Handelstagen konnte sie ein Wachstum von insgesamt +1,90% erzielen. Die Stimmung auf dem Markt ist derzeit relativ optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 215,86 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von +6,78%, falls sich diese Einschätzung durchsetzen sollte. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung. Zwei Experten sprechen sogar davon, dass die Aktie sofort verkauft werden müsse.

Insgesamt haben sich zwölf Analysten neutral positioniert und empfehlen “halten”. Ein Experte gibt ein Kauf-Rating ab und sieht das Potenzial weniger euphorisch als andere Optimisten. Zwei weitere Analysten bewerten die Aktie mit “Verkauf”.

Aktuell beträgt das...