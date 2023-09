Automatic Data Processing: Kursziel von 241,82 EUR in Sicht?

Die Aktie von Automatic Data Processing erlitt gestern einen Kurseinbruch von -0,71% und die letzten fünf Handelstage summierten sich auf eine negative Entwicklung von -1,52%. Doch das wahre Potenzial der Aktie sehen Analysten bei einem mittelfristigen Kursziel von 241,82 EUR.

• Am 06.09.2023 sank der Kurs um -0,71%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 241,82 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 2,90

Wie haben sich die Bankanalysten den jüngsten Entwicklungen gegenüber positioniert? Die Meinung ist geteilt:

– Zwei Analysten empfehlen einen Kauf

– Ein weiterer Analyst sieht ebenfalls positiv in die Zukunft und bewertet mit “Kauf”

– Zwölf Experten raten dazu zu halten

– Drei weitere gehen sogar so weit zu sagen: Verkaufen!

– Bei zwei Experten steht ein sofortiger Verkauf an.

Diese Meinungen führen zum Ergebnis einer...