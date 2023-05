Automatic Data Processing: Kursziel von 214,82 EUR laut Analysten falsch bewertet

Weitere Suchergebnisse zu "Automatic Data Processing":

Die Aktie von Automatic Data Processing verzeichnete am 22.05.2023 einen Anstieg um +0,16%. In der letzten Woche stieg sie insgesamt um +1,97%, was auf eine relativ optimistische Marktlage hindeutet.

Bankanalysten schätzen das mittelfristige Kursziel für die Aktie auf 214,82 EUR ein und vermuten ein Kurspotenzial von +7,35%. Jedoch teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend.

Von den befragten Experten sind derzeit nur wenige (15,79%) optimistisch und halten die Aktie entweder als “stark kaufen” oder “kaufen”. Die meisten Experten (52,63%) empfehlen jedoch lediglich “halten”, während einige weitere (31,58%) die Aktie zum Verkauf empfehlen.

Das bisherige Guru-Rating bleibt unverändert bei 2,95.