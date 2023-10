Automatic Data Processing: Kursziel bei 246,27 EUR - Analystenstimmen uneins

Die Aktie von Automatic Data Processing verzeichnete gestern eine positive Kursentwicklung von +1,54%. In den vergangenen fünf Handelstagen stieg der Wert um +4,06%, was einen optimistischen Trend am Markt signalisiert.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 246,27 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von +3,85% gegenüber dem aktuellen Stand. Allerdings teilen nicht alle Bankanalysten diese Einschätzung und sind bezüglich der weiteren Entwicklung gespalten.

Zwei Experten empfehlen aktuell einen Kauf der Aktie und ein weiterer setzt sie auf “Kauf”. Eine neutrale Bewertung (“halten”) erhalten 13 Analysten. Drei Empfehlungen lauten dagegen “Verkauf” und zwei gehen so weit zu sagen, dass die Aktie sofort verkauft werden sollte. Das Guru-Rating bleibt mit 2,90 unverändert.

Fazit: Die Meinungen über das Potenzial der...