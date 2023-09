Automatic Data Processing: Kursziel bei 243,81 EUR

Die Aktie von Automatic Data Processing hat in den letzten fünf Handelstagen einen negativen Trend gezeigt und schwächelt weiterhin. Dennoch sehen die Bankanalysten ein mittelfristiges Kurspotenzial von +8,55%, basierend auf einem aktuellen Kursziel von 243,81 EUR.

• Am 22.09.2023 legte der Kurs um +0,26% zu

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 2,90

Trotz einer pessimistischen Marktentwicklung in den vergangenen Tagen halten einige Analysten an ihrer positiven Einschätzung fest. So empfehlen zwei Experten sogar einen sofortigen Verkauf der Aktie.

Allerdings sehen auch zwei Analysten die Aktie als stark kaufenswert an und ein weiterer Experte bewertet sie immerhin noch mit “Kauf”. Die Mehrheit der Meinungen bewegt sich jedoch im Bereich “halten” oder sogar “Verkauf”.

Insgesamt ist das Guru-Rating mit einem Wert von 2,90...