Automatic Data Processing: Kursziel bei 220,25 EUR

Automatic Data Processing wird nach Ansicht von Analysten derzeit unterbewertet.

Das mittelfristige Kursziel des Finanzunternehmens liegt bei 220,25 EUR mit einem möglichen Risiko von -9,39%.

• Automatic Data Processing steigt am 28.04.2023 um +1,84%

• Guru-Rating des Unternehmens sinkt auf 2,95

• Das aktuelle Investment-Sentiment zeigt eine optimistische Tendenz

Am gestrigen Handelstag verzeichnete Automatic Data Processing eine positive Entwicklung von +1,84%, was sich in einer Wochensumme von +2,29% manifestierte.

Diese Performance scheint vom Markt erwartet worden zu sein.

Analysten prognostizieren ein mittelfristiges Kursziel für das Unternehmen in Höhe von 220,25 EUR.

Einige Experten sind jedoch skeptisch und sehen ein mögliches Risiko im Bereich -9,39%.

Aktuell empfehlen zwei Analysten einen starken Kauf der Aktie und...