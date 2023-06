Automatic Data Processing: Kursziel bei 216,16 EUR - Eine Einschätzung der Analysten

Weitere Suchergebnisse zu "Automatic Data Processing":

Die Aktie von Automatic Data Processing hat sich am gestrigen Handelstag mit einem Rückgang von -0,13% im Vergleich zum Vortag präsentiert. Innerhalb einer kompletten Handelswoche konnte ein Anstieg in Höhe von +2,91% verzeichnet werden. Die aktuelle Stimmung am Markt scheint somit relativ optimistisch.

Doch wie schätzen die Bankanalysten die Lage ein? Das mittelfristige Kursziel für Automatic Data Processing liegt bei 216,16 EUR und würde damit eine Steigerung um +6,91% bedeuten. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des positiven Trends der letzten Zeit.

Aktuell empfehlen zwei Analysten den Kauf der Aktie und weitere Einzelheiten sind:

• Optimistische Bewertung durch einen weiteren Analyst

• Haltungsbewertungen durch zwölf Experten

• Zwei weitere Analysten raten jedoch vom Kauf ab.

• Zwei...