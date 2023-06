Automatic Data Processing: Kursziel bei 214,82 EUR laut Analysten

Weitere Suchergebnisse zu "Automatic Data Processing":

Am gestrigen Handelstag hat die Aktie von Automatic Data Processing um +1,35% zugelegt und summiert damit in den letzten fünf Tagen ein neutrales Plus von +0,67%. Laut Experten ist der Markt derzeit relativ neutral. Doch wie sieht es mit dem Potenzial aus?

Das mittelfristige Kursziel für Automatic Data Processing liegt aktuell bei 214,82 EUR – eine Meinung, die im Durchschnitt aller Bankanalysten vorherrscht. Wenn sich dies bewahrheitet, eröffnet sich Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +9,15%.

Allerdings gibt es unterschiedliche Einschätzungen unter den Experten: Während zwei Analysten sogar einen sofortigen Verkauf empfehlen und weitere zwei davon sprechen mehr vom Kauf abzuraten, sind zwölf unentschiedene Fachleute der Meinung ihre Position zu ‘halten’. Positiv gestimmt zeigen sich nur drei Experten aufgrund des...