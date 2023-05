Automatic Data Processing: Kursziel bei 214,19 EUR laut Analysten nicht richtig bewertet

Weitere Suchergebnisse zu "Automatic Data Processing":

Am gestrigen Handelstag hat die Aktie von Automatic Data Processing ein Plus von +1,40% verzeichnet und sich somit in einer neutralen Marktlage eingependelt. Die Bankanalysten sehen das Potenzial dennoch höher und haben das mittelfristige Kursziel auf 214,19 EUR festgesetzt. Das bedeutet ein mögliches Kurspotenzial von +9,26%.

• Gestern: Automatic Data Processing mit +1,40%

• Mittelfristiges Kursziel liegt bei 214,19 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 2,95

Eine positive Einschätzung teilen aktuell 15,79% der Analysten. Zwei Experten raten hingegen zum Verkauf der Aktie.

Das Gesamtbild zeigt jedoch eine unterbewertete Aktie mit Aufwärtspotential. So ist es wenig verwunderlich dass der Trend-Indikator “Guru-Rating” weiterhin positiv ausfällt und somit für fortschreitende Optimierung spricht.