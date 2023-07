Automatic Data Processing: Kursziel 207,73 EUR - Analysten uneinig

Weitere Suchergebnisse zu "Automatic Data Processing":

Die Aktie von Automatic Data Processing zeigt sich in den vergangenen Tagen mit einem positiven Trend am Finanzmarkt und erzielt einen Anstieg von +1,70%. Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel der Bankanalysten liegt aktuell bei 207,73 EUR. Damit könnte ein Investitionsverlust in Höhe von -2,76% entstehen.

• Automatische Datenverarbeitung: Am 21.07.2023 mit +0,26%

• Mittelfristiges Kursziel bei 207,73 EUR

• Guru-Rating bleibt stabil bei 2,95

Während zwei Experten die Aktie als starken Kauf empfehlen und ein weiterer Analyst optimistisch darauf blickt und zum Kauf rät, halten sich dreizehn Experten neutral zurück und vergeben das Rating “halten”. Zwei weitere Analysten sehen hingegen eine Verkaufsempfehlung als angebracht und auch zwei weitere Expertinnen empfehlen sogar einen sofortigen Verkauf.

Das positive...