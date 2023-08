Automatic Data Processing: Kurspotenzial von +0,04% bei Kursziel von 227,26 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Automatic Data Processing":

Die Aktie des führenden Anbieters für Outsourcing-Dienstleistungen im Personalbereich, Automatic Data Processing (ADP), weist laut Experteneinschätzung aktuell eine Unterbewertung auf. Mit einer positiven Trendentwicklung in den vergangenen fünf Handelstagen und einem Plus von 0,10 % am gestrigen Tag liegen die Erwartungen der Analysten jedoch nicht allzu fern.

Das mittelfristige Kursziel der ADP-Aktie liegt unverändert bei 227,26 EUR – ein Potenzial für Investoren in Höhe von lediglich 0,04 %. Die Einschätzungen der Bankanalysten sind hierbei geteilt: Während sich zwei Experten zu einem starken Kauf entschieden haben und ein weiterer das Rating „Kauf“ vergeben hat, bewerten etwas mehr als die Hälfte aller Analysten (13) die Aktie mit „halten“. Zwei weitere sprechen sich gar für einen Verkauf aus.

Damit ergibt sich...