Automatic Data Processing: Bankanalysten sehen Kurspotenzial von +4,03%

Gestern verzeichnete die Aktie von Automatic Data Processing einen Rückgang um -0,30%. In den letzten fünf Handelstagen ergab sich ein Verlust von -2,01%, was auf eine derzeit pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 241,82 EUR. Wenn dieser Wert erreicht wird, eröffnet sich Anlegern ein Potenzial von +4,03%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung und es herrscht Uneinigkeit unter ihnen.

Zwei Experten sehen in der Aktie ein starkes Kaufsignal und einer setzt sie auf “Kauf”. Zwölf weitere Experten bewerten das Papier neutral mit “halten”. Drei Analysten sind hingegen skeptisch und raten zum Verkauf. Zwei weitere empfehlen sogar sofortigen Verkauf.

Insgesamt sind jedoch 15% der Analysten optimistisch gestimmt. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei...