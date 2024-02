Automatic Data Processing-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Automatic Data Processing derzeit bei 234,42 USD liegt, während der Aktienkurs 252,94 USD beträgt. Dies entspricht einer Distanz von +7,9 Prozent zum GD200, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 liegt bei 239,1 USD, was einem Abstand von +5,79 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten ebenfalls auf eine positive Stimmung gegenüber Automatic Data Processing hin. In den letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zudem lassen sich drei Handelssignale identifizieren, wovon zwei als "Gut" und eines als "Schlecht" bewertet werden. Insgesamt ergibt sich daher eine Einstufung als "Gut" Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung.

Im Branchenvergleich hat die Aktie eine Rendite von 12,95 Prozent erzielt, was jedoch 231,35 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Im Bereich "IT-Dienstleistungen" liegt die Aktie jedoch 17,44 Prozent über der mittleren jährlichen Rendite. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Die langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen ist negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung basierend auf dem Sentiment und Buzz im Internet.