Automatic Data Processing: Analysten sehen Potenzial

Weitere Suchergebnisse zu "Automatic Data Processing":

Die Aktie von Automatic Data Processing hat in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von +1,01% verzeichnet. Gestern allein legte sie um +2,06% zu. Die Stimmung am Markt ist entsprechend positiv.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 227,44 EUR. Das entspricht einem möglichen Gewinnpotenzial von -0,07%. Zwei der insgesamt 20 befragten Bankanalysten empfehlen sogar einen Kauf der Aktie. Ein weiterer Analyst bewertet die Lage als “Kauf”, jedoch ohne überschwängliche Euphorie (+15%). Die meisten Experten bevorzugen eine neutrale Position (“halten”) in Bezug auf das Wertpapier.

Das Guru-Rating für Automatic Data Processing hat sich leicht verbessert und beträgt nun 2,95 nach 2,95 (ALT).