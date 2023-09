Automatic Data Processing: Analysten sehen Kursziel bei 242,25 EUR

Die Aktie von Automatic Data Processing hat gestern am Finanzmarkt eine negative Kursentwicklung von -0,58% verzeichnet. In den vergangenen fünf Handelstagen lag der Trend bei -0,79%, was auf eine neutrale Stimmung im Markt hindeutet.

Laut Bankanalysten hat die Aktie ein mittelfristiges Kursziel von 242,25 EUR und bietet aktuell ein Potenzial von +5,68%. Während zwei Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und ein weiterer sie als Kauf ansieht, halten sich 13 Experten neutral und drei weitere raten zum Verkauf. Zwei Experten sind sogar der Meinung, dass Anleger sofort verkaufen sollten.

Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 2,90 unverändert positiv.