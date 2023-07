Automatic Data Processing: Analysten sehen Kurspotenzial von +0,72% auf 205,79 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Automatic Data Processing":

Die Aktie von Automatic Data Processing konnte gestern eine positive Entwicklung verzeichnen und legte am Finanzmarkt um +1,02% zu. Die vergangenen fünf Handelstage zeigen insgesamt ein optimistisches Bild mit einem Plus von +2,32%. Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie aktuell nicht richtig bewertet ist und das mittelfristige Kursziel bei 205,79 EUR liegt – damit eröffnet sich Investoren ein mögliches Kurspotenzial in Höhe von +0,72%. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 2,95.

• Automatic Data Processing: Am 14.07.2023 mit +1,02%

• Das Kursziel von Automatic Data Processing liegt bei 205,79 EUR

• Anteil positiver Analysteneinschätzungen beträgt +15%

Während zwei Experten sogar einen Verkauf empfehlen würden und weitere beiden kein Potenzial für die Aktie sehen können sich andere Positionen beziehen: Zwei...