Automatic Data Processing Aktie: Das war nur der Anfang!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig verwendet wird, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit werden in Relation gesetzt, um den RSI zu berechnen.

Für Automatic Data Processing wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage und der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 15,37 Punkten, was bedeutet, dass die Automatic Data Processing-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating für diesen Indikator führt. Insgesamt erhält Automatic Data Processing somit für diesen Punkt unserer Analyse eine "Gut"-Bewertung.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Rendite der Aktie im vergangenen Jahr bei 0,09 Prozent lag. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" liegt Automatic Data Processing damit 15,45 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt 6,76 Prozent, und die Aktie liegt aktuell 6,68 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende weist Automatic Data Processing derzeit eine Dividendenrendite von 2,4 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,17 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Analysteneinschätzung für die Automatic Data Processing-Aktie ergibt insgesamt ein "Neutral"-Rating, basierend auf 5 abgegebenen Bewertungen, von denen 2 "Gut", 2 "Neutral" und 1 "Schlecht" waren. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 260 USD, was ein Aufwärtspotential von 9,13 Prozent darstellt. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Empfehlung von den Analysten.

Insgesamt erhält Automatic Data Processing somit gemäß unserer Analyse ein "Gut"-Rating.