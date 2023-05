Automatic Data Processing: Aktie unterbewertet - Kursziel 216,73 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Automatic Data Processing":

Die Aktien von Automatic Data Processing sind nach Ansicht der Analysten derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel beträgt 216,73 EUR und bietet Investoren ein Potenzial von +10,48%.

• Automatic Data Processing am 25.05.2023 mit einem Rückgang um -1,68%

• Mittelfristiges Kursziel bei 216,73 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 2,95

Am gestrigen Handelstag verlor die Aktie von Automatic Data Processing weitere -1,68% an Wert und summierte sich damit auf eine negative Entwicklung in den vergangenen fünf Tagen (-2,67%). Der Markt scheint momentan eher pessimistisch zu sein.

Obwohl einige Analysten einen solchen Trend erwarteten haben könnten, herrscht eindeutig negatives Sentiment vor.

Das aktuelle mittelfristige Kursziel für die Aktie von Automatic Data Processing liegt bei 216.73 EUR. Die Bankanalysten sind sich...