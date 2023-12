Automatic Data Processing Aktie: Nach so langer Zeit …

Die technische Analyse der Aktie von Automatic Data Processing zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 229,91 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 232,49 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +1,12 Prozent zum GD200 bewertet wird und als "Neutral" eingestuft wird. In ähnlicher Weise liegt der GD50 bei 229,79 USD, was einem Abstand von +1,17 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Neutral" Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Die langfristige Einschätzung der Analysten für die Automatic Data Processing-Aktie ist ebenfalls "Neutral", wobei 2 positive, 2 neutrale und 1 negative Bewertung vorliegen. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates für das Unternehmen, aber das Kursziel wird auf 260 USD festgelegt, was einer potenziellen Wertsteigerung von 11,83 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen vorwiegend negativ, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Statistische Auswertungen zeigen auch einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer weiteren "Schlecht" Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In fundamentalen Aspekten beträgt das KGV derzeit 27,31 und liegt damit 49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 53, was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist. Daher erhält Automatic Data Processing auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.