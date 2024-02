Automatic Data Processing Aktie: Der nächste starke Knaller!

Die Automatische Data Processing-Aktie wird von Analysten als "Neutral" eingestuft, basierend auf langfristigen Meinungen. Die Gesamtbewertungen zeigen 0 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten liegt bei 251 USD, was einer erwarteten Performance von -0,42 Prozent entspricht.

In der technischen Analyse erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung, da der aktuelle Kurs von 252,05 USD um +7,69 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 234,05 USD liegt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 238,26 USD um +5,79 Prozent über dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, wobei die Diskussion an neun Tagen von positiven Themen geprägt war und an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten Tagen gab es jedoch verstärkte Diskussionen über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen basierend auf historischen Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die Dividende von 2,4 % von Automatic Data Processing liegt unter dem Branchendurchschnitt von 5,19 % für IT-Dienstleistungen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt, da die Differenz 2,8 Prozentpunkte beträgt.