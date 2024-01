Automatic Data Processing Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

In den letzten Wochen wurde bei Automatic Data Processing eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien neigt zu besonders negativen Themen, was zu einer schlechten Bewertung führt. Allerdings wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer guten Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Insgesamt erhält Automatic Data Processing daher eine schlechte Bewertung auf dieser Stufe.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt Automatic Data Processing mit einer Rendite von 0,09 Prozent mehr als 1386 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "IT-Dienstleistungen"-Branche, die auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 6,79 Prozent kommt, liegt das Unternehmen mit 6,7 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem schlechten Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Automatic Data Processing-Aktie überverkauft ist, was zu einer guten Bewertung führt. In Bezug auf den RSI25 wird das Wertpapier als neutral eingestuft, was zu einer weiteren guten Bewertung in diesem Punkt führt.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Automatic Data Processing von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Allerdings wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung der Anleger-Stimmung. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt führt zu einer neutralen Einstufung, jedoch wurden auch 7 schlechte Signale herausgefiltert, was zu einer schlechten Empfehlung führt.