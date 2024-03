Automatic Data Processing Aktie: Wirklich lohnenswert?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Automatic Data Processing wurde der 7-Tage-RSI auf 34,26 Punkte festgelegt, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 56,86, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Automatic Data Processing insgesamt 3 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Neutral" ist. Kurzfristig wird die Aktie jedoch als "Gut" eingestuft, basierend auf den Studien des letzten Monats. Die Kursprognose deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 4,2 Prozent hin, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Technisch gesehen ist die Aktie von Automatic Data Processing derzeit sowohl auf kurzfristiger als auch auf langfristiger Basis als "Neutral" einzustufen, basierend auf der Distanz zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 bzw. 200 Tage.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor und der IT-Dienstleistungen-Branche liegt die Rendite von Automatic Data Processing deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt. Die Rendite der Aktie beträgt 16,9 Prozent, während die Branche auf 45,95 Prozent kommt.