Automatic Data Processing Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Der Relative Strength Index, RSI, ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Automatic Data Processing liegt bei 31,62, was als "neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 23,61 und wird als "gut" bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "gut" führt.

Automatic Data Processing erhielt in den letzten zwölf Monaten insgesamt 2 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung als "neutral" eingestuft wird. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 251 USD gibt es ein Abwärtspotenzial von -0,77 Prozent, was zu einer "neutralen" Empfehlung führt.

Die Dividendenrendite von Automatic Data Processing liegt derzeit bei 2,4 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,21 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "schlechte" Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie von Automatic Data Processing eine Rendite von 12,95 Prozent erzielt, was 231,35 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Bereich "IT-Dienstleistungen" liegt die jährliche Rendite bei -4,49 Prozent, wobei Automatic Data Processing aktuell 17,44 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie insgesamt als "neutral" bewertet.