Automatic Data Processing Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Der IT-Dienstleister Automatic Data Processing hat in Bezug auf die Dividendenrendite eine Bewertung von "Schlecht" erhalten. Mit einer Dividendenrendite von 2,4 % liegt das Unternehmen unter dem Branchendurchschnitt von 5,23 %. Dies entspricht einer Differenz von 2,83 Prozentpunkten.

In Bezug auf die Aktienperformance verzeichnete Automatic Data Processing in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 0,09 %, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 7,87 % gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -7,79 % im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Automatic Data Processing um 1381,98 Prozentpunkte unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analysten bewerten die Aktie der Automatic Data Processing derzeit als "Neutral". Aus den letzten zwölf Monaten ergibt sich ein Rating von 2 "Gut", 2 "Neutral" und 1 "Schlecht". Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zeigt ein Aufwärtspotential von 11,27 %, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität mit einer neutralen Bewertung. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einem Gesamtergebnis von "Schlecht" führt.