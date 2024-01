Automatic Data Processing Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Automatic Data Processing: Anleger-Stimmung bleibt neutral

Die Anleger-Stimmung zu Automatic Data Processing hat sich in den vergangenen zwei Wochen als neutral erwiesen, so die Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien. Während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden, konnten auch 7 schlechte Signale identifiziert werden. Dies führt zu einer insgesamt neutralen Einstufung der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen einen aktuellen Wert von 230,37 USD. Dieser liegt nahe dem letzten Schlusskurs von 235,21 USD, was einer Abweichung von +2,1 Prozent entspricht. Ebenso verhält es sich mit dem gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, der bei 228,79 USD liegt und eine Abweichung von +2,81 Prozent aufweist. Auf dieser Grundlage wird die Aktie entsprechend als neutral bewertet.

Die Analyse von 5 Analystenbewertungen der vergangenen zwölf Monate ergab eine durchschnittliche Bewertung von "Neutral", wobei 2 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinungen vorherrschten. Die Kursprognose von 260 USD für das Wertpapier deutet auf ein Aufwärtspotential von 10,54 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen in den letzten Wochen. Während negative Auffälligkeiten registriert wurden, war auch eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für Automatic Data Processing in diesem Bereich.