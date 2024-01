Automatic Data Processing Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Die technische Analyse von Automatic Data Processing zeigt, dass der Aktienkurs von 235,29 USD derzeit um +2,35 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch +1,99 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Aktien der "IT-Dienstleistungen"-Branche hat Automatic Data Processing in den letzten 12 Monaten eine Performance von 0,09 Prozent erzielt. Im Branchendurchschnitt stiegen ähnliche Aktien um 6,96 Prozent, was eine Underperformance von -6,87 Prozent für Automatic Data Processing bedeutet. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 1381,41 Prozent, wobei Automatic Data Processing 1381,32 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Automatic Data Processing ist ein wichtiger Stimmungsindikator. In den sozialen Medien wurden in letzter Zeit vorwiegend positive Meinungen veröffentlicht, jedoch wurden auch vermehrt negative Themen diskutiert. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments. Weitergehende Untersuchungen zeigen, dass vor allem "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, mit insgesamt acht Signalen (7 Schlecht, 1 Gut). Insgesamt ergibt sich daher auf dieser Ebene eine "Schlecht"-Bewertung. Zusammenfassend wird das Anleger-Sentiment insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Automatic Data Processing in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke der Aktie in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.