Automatic Data Processing Aktie: Was passiert jetzt?

Aktienanalyse: Automatische Datenverarbeitung Investoren, die derzeit in die Aktie von Automatic Data Processing investieren, können eine Dividendenrendite von 2,4 % erwarten. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt der IT-Dienstleistungen liegt der Ertrag um 2,81 Prozentpunkte niedriger. Daher fällt die Dividende des Unternehmens niedriger aus, was auf eine "schlechte" Bewertung der Ausschüttungspolitik hindeutet.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der letzte Schlusskurs von 252,97 USD um +8 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (234,24 USD) ab. Dies entspricht einer "guten" Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (238,69 USD) weist der letzte Schlusskurs eine Abweichung von +5,98 Prozent auf, was ebenfalls zu einer "guten" Bewertung führt.

Im Branchenvergleich konnte Automatic Data Processing in den letzten 12 Monaten eine Performance von 12,95 Prozent erzielen. Dies bedeutet eine Outperformance von +17,23 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "IT-Dienstleistungen"-Branche, die im Durchschnitt um -4,29 Prozent gefallen ist. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite jedoch 231,12 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "neutralen" Rating in dieser Kategorie führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. Ausgewertete Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen deuten darauf hin, dass die Aktie insgesamt eine "gute" Einschätzung erhält. Die Analyse der Diskussionen ergab 1 "schlechtes" und 3 "gute" Signale, was zu einer insgesamt "guten" Empfehlung führt. Daher kann in Bezug auf die Anleger-Stimmung eine positive Einschätzung abgeleitet werden.