Automatic Data Processing Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, gibt Aufschluss über die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen in Relation zur Gesamtbewegung setzt. Der RSI der Automatic Data Processing liegt bei 0,47, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und eine Bewertung als "Gut" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 20, was ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Gut" vergeben.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus der Industrie hat Automatic Data Processing im vergangenen Jahr eine Rendite von 12,95 Prozent erzielt, was jedoch 231,63 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt -5,25 Prozent, wobei Automatic Data Processing aktuell 18,19 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Die Analysteneinschätzung für Automatic Data Processing zeigt aus den letzten zwölf Monaten 0 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen, was im Schnitt einem "Neutral"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 251 USD, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht.

Aktuelle Investoren in die Aktie von Automatic Data Processing erzielen eine Dividendenrendite von 2,4 %, die jedoch 2,84 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".