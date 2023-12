Automatic Data Processing Aktie: Warnung inmitten des Jubels!

Die technische Analyse von Automatic Data Processing zeigt, dass sich die Aktie derzeit in einem neutralen Trend befindet. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 229,39 USD, während der letzte Schlusskurs bei 234,14 USD liegt, was einer Abweichung von 2,07 Prozent entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf dieser Basis. Ebenso liegt der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt bei 232,42 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 234,14 USD liegt (+0,74 Prozent Abweichung) und somit auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Automatic Data Processing in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -9,54 Prozent gegenüber ähnlichen Aktien der "IT-Dienstleistungen"-Branche gezeigt, die im Durchschnitt um 2,23 Prozent gestiegen sind. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 142,91 Prozent hatte, wies Automatic Data Processing eine Unterperformance von 152,46 Prozent auf. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Dividenden kann bei einer Investition in die Aktie von Automatic Data Processing eine Dividendenrendite in Höhe von 2,01 % erzielt werden, was einen geringeren Ertrag von 3,23 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der IT-Dienstleistungen bedeutet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Fundamental betrachtet ist Automatic Data Processing im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt unterbewertet, da die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 27,31 gehandelt wird, während das Branchen-KGV bei 53,84 liegt. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.