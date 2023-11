Automatic Data Processing Aktie: So schnell kann es gehen

Analystenbewertung: Im letzten Jahr haben Analysten für Automatic Data Processing 2 positive, 2 neutrale und 1 negative Bewertung abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im letzten Monat gab es 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Empfehlungen. Institutionell gesehen wird die Aktie daher kurzfristig als "Neutral" eingestuft. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 260 USD. Dies bedeutet eine potenzielle Steigerung der Aktie um 13,46 Prozent vom letzten Schlusskurs (229,16 USD), was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Automatic Data Processing-Aktie somit eine "Neutral"-Empfehlung aus Analystensicht.

Technische Analyse: Über die letzten 200 Handelstage hinweg ergibt sich ein durchschnittlicher Schlusskurs von 228,82 USD für die Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 229,16 USD (+0,15 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (234,32 USD) liegt nahe am letzten Schlusskurs (-2,2 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Automatic Data Processing-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.

Dividende: Automatic Data Processing schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für IT-Dienstleistungen. Der Unterschied beträgt 3,27 Prozentpunkte (2,01 % gegenüber 5,28 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt aktuell 27,24 und liegt damit 55 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: IT-Dienstleistungen) von 60. Die Aktie wird daher als unterbewertet angesehen und erhält auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.