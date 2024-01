Automatic Data Processing Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Die Aktie von Automatic Data Processing wird aufgrund der fundamentalen Analyse als "Gut" eingestuft. Dies basiert auf einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 27,75, das 48 Prozent niedriger ist als das von vergleichbaren Unternehmen in der Branche "IT-Dienstleistungen". Analysten haben die Aktie in den letzten zwölf Monaten mit 2 "Gut", 2 "Neutral" und 1 "Schlecht" bewertet, was zu einer langfristigen Einstufung von "Neutral" führt. Das prognostizierte Kursziel liegt bei 260 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 9,83 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer Gesamteinstufung der Aktie als "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass die Automatic Data Processing-Aktie sowohl auf längerfristiger (200-Tage-Durchschnitt) als auch auf kurzfristiger Basis (50-Tage-Durchschnitt) eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der Relative Strength Index (RSI) von 41,74 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Neutral" führt. Die Ausweitung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

In Zusammenfassung ergibt sich aus der fundamentalen und technischen Analyse eine Gesamteinstufung der Automatic Data Processing-Aktie als "Gut".

