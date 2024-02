Automatic Data Processing Aktie: Reine Nervensache!

Der Aktienkurs von Automatic Data Processing hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 9,37 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um 2,81 Prozent gestiegen, was einer Outperformance von +6,56 Prozent für Automatic Data Processing bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 5,01 Prozent im letzten Jahr, und Automatic Data Processing lag 4,36 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung bei der Stimmungslage für Automatic Data Processing verzeichnet werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" bewertet. Allerdings gab es gleichzeitig eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Automatic Data Processing in dieser Kategorie ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 0 positive, 2 neutrale und 0 negative Einschätzungen für Automatic Data Processing abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu der Aktie. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 251 USD, was einer potenziellen Steigerung um 1,59 Prozent entspricht, was wiederum zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Neutral"-Empfehlung aus Analystensicht.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Automatic Data Processing derzeit bei 2,4 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "IT-Dienstleistungen"-Branche hat eine Rendite von 5,17 Prozent, was zu einer Differenz von -2,78 Prozent für die Automatic Data Processing-Aktie führt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik seitens der Redaktion.