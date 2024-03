Automatic Data Processing Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Der Aktienkurs von Automatic Data Processing hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 16,9 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt der Aktienkurs jedoch um 26,04 Prozent unter dem Durchschnitt (42,95 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt 45,35 Prozent, wobei Automatic Data Processing aktuell 28,44 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie eine insgesamt "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Automatic Data Processing derzeit bei 238,14 USD verzeichnet. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 248,95 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +4,54 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, der derzeit bei 245,26 USD liegt, ergibt sich ebenfalls ein "Neutral"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Automatic Data Processing derzeit 2, was eine negative Differenz von -2,91 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen" bedeutet. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Automatic Data Processing insgesamt 3 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Neutral" ist. Dies setzt sich aus 1 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant, wobei sich ein Gesamturteil von "Gut" ergibt. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 258 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 3,64 Prozent, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Automatic Data Processing daher eine "Neutral"-Bewertung.