Automatic Data Processing Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Automatic Data Processing bei 232,51 USD liegt, was einer Entfernung von +1,01 Prozent vom GD200 (230,19 USD) entspricht. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal aus charttechnischer Sicht. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 229,04 USD. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs ein "Neutral"-Signal aufweist, da der Abstand +1,52 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Automatic Data Processing-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Von fundamentalen Gesichtspunkten aus betrachtet, weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Automatic Data Processing einen Wert von 27 auf. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen" im Durchschnitt ein KGV von 53. Somit ist Automatic Data Processing aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet und erhält daher in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz zeigt die Auswertung, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt und somit ein "Schlecht"-Rating erhält.

Das Anleger-Sentiment, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders negativ über Automatic Data Processing diskutiert wurde. An 12 Tagen überwog die negative Kommunikation, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung der Aktie auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Insgesamt ergibt sich also aus den verschiedenen Analysen eine eher negative Bewertung der Automatic Data Processing-Aktie in Bezug auf das technische, fundamentale und Anleger-Sentiment.