Automatic Data Processing Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Automatic Data Processing beträgt 27, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 53,64 für "IT-Dienstleistungen" etwa 48 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als unterbewertet betrachtet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Automatic Data Processing mit 2,4 Prozent etwa 2,8 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die durchschnittliche Dividendenrendite für "IT-Dienstleistungen" beträgt 5 Prozent. Daher wird die Aktie als eher unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend positive Themen zu Automatic Data Processing diskutiert, jedoch sind in den letzten ein bis zwei Tagen vermehrt negative Themen aufgetaucht. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute neutral eingestuft, obwohl automatische Analysen der Kommunikation hauptsächlich positive Signale ergeben haben. Somit wird Automatic Data Processing insgesamt mit einer "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers bewertet.

Im Vergleich zur Rendite von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie von Automatic Data Processing im letzten Jahr eine Rendite von 0,09 Prozent erzielt, was 15,12 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt 6,35 Prozent, wobei Automatic Data Processing aktuell 6,27 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.