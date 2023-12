Automatic Data Processing Aktie: Keine Panik!

Der Aktienkurs von Automatic Data Processing hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -9,54 Prozent erzielt, was 36,38 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Industrie" liegt die Rendite bei 26,84 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt 74,57 Prozent, was bedeutet, dass Automatic Data Processing aktuell 84,11 Prozent unter diesem Wert liegt. Daraus ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Automatic Data Processing-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 229,39 USD liegt und der letzte Schlusskurs (234,14 USD) um +2,07 Prozent abweicht, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (232,42 USD) liegt nah am letzten Schlusskurs (+0,74 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie also ein "Neutral"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Das Sentiment und Buzz rund um die Aktie zeigen eine Zunahme negativer Kommentare in den sozialen Medien, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Aufmerksamkeit der Anleger für Automatic Data Processing nimmt ab, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Automatic Data Processing bei einem Wert von 27, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "IT-Dienstleistungen" (KGV von 53,86) unter dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung.