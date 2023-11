Automatic Data Processing Aktie: Ist das noch wichtig?

Die aktuelle Dividendenrendite von Automatic Data Processing beträgt 2,01 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,11 % für "IT-Dienstleistungen". Aufgrund dieser Differenz von 2,1 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende als "schlecht" eingestuft.

Bei der technischen Analyse basierend auf den letzten 200 Handelstagen liegt der Durchschnittsschlusskurs der Automatic Data Processing-Aktie bei 229,59 USD. Der letzte Schlusskurs am Handelstag betrug 218,33 USD, was einem Unterschied von -4,9 Prozent entspricht. Daher wird eine neutrale Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Bei Betrachtung des 50-Tages-Durchschnitts von 246,65 USD liegt der letzte Schlusskurs sogar unter diesem Durchschnitt um -11,48 Prozent. Daher wird die Automatic Data Processing-Aktie in Bezug auf die Charttechnik als "schlecht" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Automatic Data Processing beträgt 29, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen" im Durchschnitt ein KGV von 59 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet ist die Aktie daher unterbewertet und erhält eine "gute" Einschätzung von der Redaktion.

Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien zeigt, dass Automatic Data Processing in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern überwiegend negativ bewertet wurde. Es wurden auch hauptsächlich negative Themen über den Wert besprochen. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als "schlecht" eingestuft. Zusätzlich wurden 6 eindeutig negative Signale identifiziert, was zu einer weiteren "schlechten" Empfehlung führt.