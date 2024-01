Automatic Data Processing Aktie: Grund zur Sorge?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Bezug zueinander gesetzt werden. Für Automatic Data Processing wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage und der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 60,52 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der RSI25 zeigt einen Wert von 48,33, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet.

In Bezug auf die langfristige Meinung von Analysten erhält die Automatic Data Processing-Aktie eine Einschätzung von "Neutral", basierend auf 2 positiven, 2 neutralen und 1 negativen Bewertungen. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 260 USD, was eine potenzielle Performance von 11,83 Prozent bedeuten würde. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" seitens der Redaktion.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wobei die Diskussion an 12 Tagen von negativen Themen geprägt war. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben ebenfalls zu überwiegend negativen Signalen geführt, was zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Automatic Data Processing-Aktie auf 229,91 USD geschätzt, während der aktuelle Kurs bei 232,49 USD liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral". Sowohl der GD200 als auch der GD50 geben eine ähnliche Einschätzung, wodurch die Gesamtnote ebenfalls auf "Neutral" lautet.