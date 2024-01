Automatic Data Processing Aktie: Gigantischer Hammer!

Automatic Data Processing: Aktienanalyse und Bewertung

Die aktuelle Dividendenrendite von Automatic Data Processing liegt bei 2,4 Prozent und damit 2,8 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5 Prozent in der Branche "IT-Dienstleistungen". Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion, da die Aktie aus heutiger Sicht eher ein unrentables Investment darstellt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Industrie" erzielte die Aktie von Automatic Data Processing im letzten Jahr eine Rendite von 0,09 Prozent, was 15,12 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 15,21 Prozent liegt. Auch die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt 6,35 Prozent, während Automatic Data Processing aktuell 6,27 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat sich das Stimmungsbild für Automatic Data Processing in den letzten Wochen positiv verändert. Dies wird als "Gut" bewertet. Allerdings war auch eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar, was ebenfalls mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst erhält Automatic Data Processing in diesem Bereich daher ein "Gut".

Die technische Analyse ergibt, dass der Aktienkurs von Automatic Data Processing derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 231,24 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 238,24 USD liegt, was einer Abweichung von +3,03 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 232,16 USD, was einer Abweichung von +2,62 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung als "Neutral".

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Automatic Data Processing in verschiedenen Bereichen wie Dividendenrendite, Branchenvergleich, Sentiment und technischer Analyse unterschiedliche Bewertungen erhält. Anleger sollten diese Bewertungen bei ihrer Entscheidungsfindung berücksichtigen.