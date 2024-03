Automatic Data Processing Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Die Stimmung und die Diskussionsstärke in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen für Automatic Data Processing eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Analyse trendfolgender Indikatoren zeigt, dass die Aktie derzeit sowohl einen kurzfristigen als auch einen längerfristigen Durchschnitt aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analysten bewerten die Automatic Data Processing-Aktie derzeit als "Neutral", wobei die Kursprognose ein Aufwärtspotential von 5,45 Prozent ergibt, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Unter fundamentalen Gesichtspunkten ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Automatic Data Processing im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche als unterbewertet einzustufen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.