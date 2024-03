Automatic Data Processing Aktie: Es wird noch spannend!

Die Aktie von Automatic Data Processing wird von Analysten als unterbewertet angesehen, wobei das wahre Kursziel rund 4,10% über dem aktuellen Kurs liegt.

Kursentwicklung

Am 01.03.2024 verzeichnete Automatic Data Processing einen Kursrückgang um 0,57%. Das Kursziel des Unternehmens wird auf 239,66 EUR geschätzt, während das Guru-Rating stabil bei 3,05 bleibt.

Marktentwicklung

In den letzten fünf Handelstagen verzeichnete Automatic Data Processing einen Rückgang von 1,52%, was auf eine relative Pessimismus am Markt hindeutet.

Analystenmeinungen

Die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten ist, dass die Aktie ein mittelfristiges Kursziel von 239,66 EUR hat, was ein Kurspotenzial von +4,10% darstellt. Jedoch sind nicht alle Analysten optimistisch, da einige die Aktie als starken Kauf oder zum Verkauf empfehlen.

Fazit

Trotz der gemischten Meinungen der Analysten bleibt ein Anteil von 14,29% optimistisch in Bezug auf die zukünftige Entwicklung von Automatic Data Processing. Zudem wird das Guru-Rating als weiterhin positiv bewertet.

Schlussfolgerung

Die Aktie von Automatic Data Processing bleibt Gegenstand von Diskussionen und Meinungsverschiedenheiten, wobei einige Analysten weiterhin Potenzial für einen Anstieg sehen, während andere eher vorsichtig bleiben. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Kursentwicklung in den kommenden Wochen und Monaten gestalten wird.

