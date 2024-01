Automatic Data Processing Aktie: Eine klare Abfuhr!

Der Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt, dass Automatic Data Processing im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor eine Rendite von 0,09 Prozent erzielt hat, was mehr als 1386 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche der "IT-Dienstleistungen" verzeichnet eine mittlere Rendite von 6,79 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Automatic Data Processing mit 6,7 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende kann bei einer Investition in die Aktie von Automatic Data Processing eine Dividendenrendite von 2,4 Prozent erzielt werden, was jedoch 2,83 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt der IT-Dienstleistungen liegt. Somit fällt die Dividende des Unternehmens niedriger aus, was zu einer "Schlecht" Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Automatic Data Processing war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ, wie aus der Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien hervorgeht. In den letzten Tagen wurden hingegen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral" Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene. Darüber hinaus wurden 7 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt eine "Neutral"-Einstufung.

Aus fundamentaler Sicht ist Automatic Data Processing im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt der IT-Dienstleistungen aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 27,75 gehandelt, was einen Abstand von 48 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 53,75 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.