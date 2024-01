Automatic Data Processing Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen vorwiegend negativ für die Anleger des Unternehmens Automatic Data Processing. Die Diskussion war hauptsächlich von negativen Themen geprägt, was zu einer "Neutral"-Bewertung durch die Redaktion führte. Statistische Auswertungen ergaben einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Analysten bewerten die Aktie aktuell ebenfalls als "Neutral", basierend auf 2 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 11,27 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Die technische Analyse ergab, dass der Schlusskurs der Aktie am letzten Handelstag bei 233,66 USD lag, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führte. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu einer "Neutral"-Rating auf kurzfristiger Basis.

Fundamental betrachtet weist die Automatic Data Processing-Aktie ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 27,75 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies lässt die Aktie als "günstig" erscheinen und führt zu einer "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.