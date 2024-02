Automatic Data Processing Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

In den letzten Wochen gab es in den sozialen Medien eine erhöhte Anzahl positiver Kommentare über Automatic Data Processing. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt, dass die Aktie viel Aufmerksamkeit erhält, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Automatic Data Processing mit 2,4 % unter dem Branchendurchschnitt von 5,24 %. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Automatic Data Processing liegt bei 28, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 53,31 als unterbewertet angesehen wird. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine positive Bewertung.

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten 0 positive, 2 neutrale und 0 negative Einschätzungen für Automatic Data Processing abgegeben, was im Durchschnitt zu einer neutralen Empfehlung führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 251 USD, was einer neutralen Empfehlung entspricht.

Insgesamt erhält die Aktie von Automatic Data Processing demnach eine neutrale Analystenempfehlung.