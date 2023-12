Automatic Data Processing Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 5 Analystenbewertungen die Automatic Data Processing-Aktie bewertet. Davon waren 2 Bewertungen "Gut", 2 "Neutral" und 1 "Schlecht". Somit ergibt sich ein "Neutral"-Rating für die Automatic Data Processing-Aktie. Es gibt keine neuen Analystenupdates zu Automatic Data Processing im letzten Monat. Die Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 260 USD festgelegt. Dies zeigt ein Aufwärtspotential von 11,04 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 234,14 USD. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Automatic Data Processing liegt bei 27, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "IT-Dienstleistungen" (KGV von 53,86) unter dem Durchschnitt (ca. 49 Prozent) liegt. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien wird Automatic Data Processing als unterbewertet angesehen und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene.

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme negativer Kommentare über Automatic Data Processing in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt einen negativen Trend. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Anzahl der Beiträge zu einer Aktie gibt Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Automatic Data Processing weniger diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dadurch wird insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die Aktie abgegeben.

Mit einer Dividendenrendite von 2,01 Prozent hat Automatic Data Processing derzeit einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (5,23%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche beträgt -3. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Automatic Data Processing-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.